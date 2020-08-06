Украинка Левченко - в числе лучших легкоатлеток Европы по итогам июля

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко претендует на индивидуальную награду по итогам спортивного июля.

Украинская прыгунья в высоту, серебряный призер чемпионата мира Юлия Левченко стала одной из претенденток на звание лучшей легкоатлетки июля 2020 года в Европе. Об этом сообщает официальная страничка EuropeanAthletics в Facebook.

"Левченко в начале сезона на открытом воздухе в Киеве покорила высоту в 2 метра", - говорится в сообщении организации.

Национальный олимпийский комитет Украины призывает пользователей проголосовать за украинку.

Друзья, давайте поможем Юлии покорить новую высоту, ведь от нас с вами зависит ее победа - лучших из лучших определяют по сумме голосов во всех трех социальных сетях European Athletics (Facebook, Instagram и Twitter).

Ранее сообщалось, что на велогонке в Польше случился жесткий завал, а победитель оказался в коме.