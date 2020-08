Велогонка в Польше завершилась массовым завалом, победитель находится в коме (Видео)

На финише первого этапа в финишном створе за победу боролись несколько десятков спортсменов, в частности и голландцы Дилан Груневеген (Jumbo-Visma) и Фабио Якобсен (Deceunicnk Quick Step).

Груневеген увидел, что его атакует соотечественник и решил не пустить оппонента и вытолкнул того на скорости 80 км/ч в заграждение. Итогом этого стала страшнейшая травма Фабио, а также массовый завал. Велогонщика Deceunicnk Quick Step с серьезными травмами доставили в больницу и ввели в состояние искусственной комы.

Что касается Груневегена, то его результат на первом этапе аннулировали и сейчас ему грозит длительная дисквалификация. Кроме того, менеджер Якобсена сообщил в twitter, что будет судиться с Груневегеном:

I go to court this kind of actions have to be out of cycling. This is an criminel fact mister @GroenewegenD

