Скачать
Четверг, 06.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в 1/4 Лиги Европы (Видео)
Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в 1/4 Лиги Европы (Видео)
Десна подписала "технаря" Шахтера (Видео)
Десна подписала "технаря" Шахтера (Видео)
Счастливый папочка: Роналду окружен любовью детей (Фото)
Счастливый папочка: Роналду окружен любовью детей (Фото)
Известный американский боксер бросил спорт ради работы помощником шерифа
Известный американский боксер бросил спорт ради работы помощником шерифа

Велогонка в Польше завершилась массовым завалом, победитель находится в коме (Видео)

Велогонка в Польше завершилась массовым завалом, победитель находится в коме (Видео)
15:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
"Победа любой ценой" - под таким девизом прошел первый этап ежегодной шоссейной многодневной велогонки Тур Польши-2020.

На финише первого этапа в финишном створе за победу боролись несколько десятков спортсменов, в частности и голландцы Дилан Груневеген (Jumbo-Visma) и Фабио Якобсен (Deceunicnk Quick Step).

Груневеген увидел, что его атакует соотечественник и решил не пустить оппонента и вытолкнул того на скорости 80 км/ч в заграждение. Итогом этого стала страшнейшая травма Фабио, а также массовый завал. Велогонщика Deceunicnk Quick Step с серьезными травмами доставили в больницу и ввели в состояние искусственной комы. 

Что касается Груневегена, то его результат на первом этапе аннулировали и сейчас ему грозит длительная дисквалификация. Кроме того, менеджер Якобсена сообщил в twitter, что будет судиться с Груневегеном:

Видео инцидента доступно в Сети:

Отметим, итоговую победу присудили пострадавшему Фабио Якобсену.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поделился ожиданиями от Олимпиады-2021.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Велоспорт, Тур Польши.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Турция не сможет обойти Украину в таблице коэффициентов УЕФА
02 Футбольный клуб Рома продан
03 Динамо может приобрести гиганта из Португалии
04 Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в 1/4 Лиги Европы (Видео)
05 Шахтер - Вольфсбург: видео голов 3:0
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь