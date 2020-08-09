Украинский спортсмен сделал предложение швейцарской биатлонистке (Фото)

Биатлонист сборной Украины Сергей Семенов сделал предложение биатлонистке сборной Швейцарии Аите Гаспарин.

"Она сказала да", - написал радостный пост на своей страничке в instagram Семенов, прикрепив несколько романтических фотографий.

Сергей Семенов выступает за сборную Украины с 2009 года. За этот период он завоевал две бронзы на чемпионатах мира (в эстафете в Ханты-Мансийске в 2011 году и в спринте в Хольменколлене в 2016 году). Кроме того, на его счету 10 подиумов в Кубке мира, в том числе и два серебра. В сезоне 2014/15 Семенов завоевал малый Хрустальный глобус в индивидуальной гонке.

26 летняя Аита Гаспарин является младшей из сестер Гаспарин, которые также выступают за сборную Швейцарии по биатлону. Вместе с сестрами Элизой и Селиной они приняли участие в Олимпийских играх в Сочи. В рамках Кубка мира Аита в личных гонках не попадала на подиум, однако в эстафетах Гаспарин-младшая выигрывала серебро и две бронзы.

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