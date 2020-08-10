Первый раунд плей-офф НХЛ: определились все пары (Фото, Видео)

По итогам сегодняшних игр определились все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги 2019/20.

В ночь с 9-го на 10-е августа (время киевское) в НХЛ состоялись последние квалификационные матчи, по итогам которых стали известны все участники серии плей-офф.

Результаты матчей 9 августа:

Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинз 2:1

Сент-Луис Блюз - Даллас Старз 1:2 (по буллитам)

Коламбус Блю Джекетс - Торонто Мэйпл Лифс 3:0

Все пары плей-офф НХЛ 2019/20:

Западная конференция

"Вегас Голден Найтс" (1) - "Чикаго Блэкхоукс" (12)

"Колорадо Эвеланш" (2) - "Аризона Койотис" (11)

"Сент-Луис Блюз" (3) - "Калгари Флэймз" (8)

"Даллас Старс" (4) - "Ванкувер Кэнакс" (7)

Восточная конференция

"Филадельфия Флайерз" (1) - "Монреаль Канадиенс" (12)

"Тампа-Бэй Лайтнинг" (2) - "Коламбус Блю Джекетс" (9)

"Вашингтон Кэпиталз" (3) - "Нью-Йорк Айлендерс" (7)

"Бостон Брюинз" (4) - "Каролина Харрикейнз" (6).

Напомним, из-за пандемии коронавируса в мае лига приняла решение досрочно завершить регулярный сезон НХЛ.