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Первый раунд плей-офф НХЛ: определились все пары (Фото, Видео)

Первый раунд плей-офф НХЛ: определились все пары (Фото, Видео)
12:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
По итогам сегодняшних игр определились все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги 2019/20.

В ночь с 9-го на 10-е августа (время киевское) в НХЛ состоялись последние квалификационные матчи, по итогам которых стали известны все участники серии плей-офф.

Результаты матчей 9 августа:

Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинз 2:1

Сент-Луис Блюз - Даллас Старз 1:2 (по буллитам)

Коламбус Блю Джекетс - Торонто Мэйпл Лифс 3:0 

Все пары плей-офф НХЛ 2019/20:

Западная конференция

  • "Вегас Голден Найтс" (1) - "Чикаго Блэкхоукс" (12)
  • "Колорадо Эвеланш" (2) - "Аризона Койотис" (11)
  • "Сент-Луис Блюз" (3) - "Калгари Флэймз" (8)
  • "Даллас Старс" (4) - "Ванкувер Кэнакс" (7)

Восточная конференция

  • "Филадельфия Флайерз" (1) - "Монреаль Канадиенс" (12)
  • "Тампа-Бэй Лайтнинг" (2) - "Коламбус Блю Джекетс" (9)
  • "Вашингтон Кэпиталз" (3) - "Нью-Йорк Айлендерс" (7)
  • "Бостон Брюинз" (4) - "Каролина Харрикейнз" (6).

Напомним, из-за пандемии коронавируса в мае лига приняла решение досрочно завершить регулярный сезон НХЛ

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Все по теме:

НХЛ, Хоккей.

Автор:

Телеграф
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