Первый раунд плей-офф НХЛ: определились все пары (Фото, Видео)

В ночь с 9-го на 10-е августа (время киевское) в НХЛ состоялись последние квалификационные матчи, по итогам которых стали известны все участники серии плей-офф.
Результаты матчей 9 августа:
Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинз 2:1
Сент-Луис Блюз - Даллас Старз 1:2 (по буллитам)
Коламбус Блю Джекетс - Торонто Мэйпл Лифс 3:0
Все пары плей-офф НХЛ 2019/20:
The 2020 #StanleyCup Playoffs bracket is set‼️ pic.twitter.com/IQPSlETG6Y
— NHL (@NHL) August 10, 2020
Западная конференция
Восточная конференция
Напомним, из-за пандемии коронавируса в мае лига приняла решение досрочно завершить регулярный сезон НХЛ.