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Рекордному прыжку Инессы Кравец исполнилось 25 лет (Видео)

Рекордному прыжку Инессы Кравец исполнилось 25 лет (Видео)
14:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сегодня исполняется 25 лет рекордному прыжку Инессы Кравец. Об этом сообщает НОК Украины в facebook.

"Четверть века невероятный результат нашей олимпийской чемпионки в тройном прыжке Инессы Кравец - 15,50 м остается непревзойденным. Гордимся!", - говорится в сообщении на официальной страничке НОК Украины. 

Инесса Кравец установила мировой рекорд на чемпионате мира по легкой атлетике в шведском Гетеборге 10 августа 1995 года. Кроме того, на счету нашей спортсменки золото на Олимпиаде в Атланте и серебро на Играх в Барселоне.  

Видео прыжка Инессы:

Примечательно, что мировой рекорд у мужчин в этой дисциплине был установлен также на ЧМ-1995 в Гетеборге. Победителем с результатом 18,29 м тогда стал британец Джонатан Эдвардс.

Ранее сообщалось, что рекордному прыжку Сергея Бубки исполнилось 26 лет.

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Все по теме:

Легкая атлетика, Тройной прыжок, Инесса Кравец.

Автор:

Телеграф
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