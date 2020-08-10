Рекордному прыжку Инессы Кравец исполнилось 25 лет (Видео)

Сегодня исполняется 25 лет рекордному прыжку Инессы Кравец. Об этом сообщает НОК Украины в facebook.

"Четверть века невероятный результат нашей олимпийской чемпионки в тройном прыжке Инессы Кравец - 15,50 м остается непревзойденным. Гордимся!", - говорится в сообщении на официальной страничке НОК Украины.

Инесса Кравец установила мировой рекорд на чемпионате мира по легкой атлетике в шведском Гетеборге 10 августа 1995 года. Кроме того, на счету нашей спортсменки золото на Олимпиаде в Атланте и серебро на Играх в Барселоне.

Видео прыжка Инессы:

Примечательно, что мировой рекорд у мужчин в этой дисциплине был установлен также на ЧМ-1995 в Гетеборге. Победителем с результатом 18,29 м тогда стал британец Джонатан Эдвардс.

Ранее сообщалось, что рекордному прыжку Сергея Бубки исполнилось 26 лет.