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В США за допинг дисквалифицировали 80-летнюю спортсменку

В США за допинг дисквалифицировали 80-летнюю спортсменку
Обновлено 13:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Занимательный случай произошел в США. Антидопинговое агентство страны (USADA) приняло решение дисквалифицировать 80-летнюю велогонщицу Барбару Жикель. Об этом сообщает cyclingnews.

Такое решение организация приняла в связи с положительной допинг-пробой спортсменки.

По информации источника, Жикель побила мировой рекорд в своей возрастной группе 29 августа 2019 года. Тогда Барбара проехала 500 метров за 44,062 секунды. После рекорда антидопинговые службы попросили ее пройти допинг-тесты. В итоге в ее крови были обнаружены следы  метилтестостерона. 

Спортсменка не стала скрывать, что принимает необходимые препараты, однако она не указывала найденное в ее организме вещество в необходимой форме допинг-контроля. Поэтому USADA приняло решение дисквалифицировать велогонщицу на год, а также аннулировать ее рекордный результат.

Ранее сообщалось, что знаменитый лыжник признался в употреблении кокаина.

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США, Велоспорт, USADA.

Автор:

Телеграф
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