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Чак Норрис пригрозил Лукашенко (Видео)

Чак Норрис пригрозил Лукашенко (Видео)
Обновлено 14:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Известный в прошлом мастер единоборств, обладатель черного пояса по тхэквондо, а также киноактер Чак Норрис обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

"Привет! Это Чак Норрис. Хотел бы сказать пару слов Саше по кличке Саша Ноль Процентов и Мистер Таракан. Знаешь, когда нарезаю лук, то плачу не я, а лук. Поэтому, если не прекратишь то, что ты делаешь сейчас, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать", - заявил Чак в своем видеообращении.

Отметим, СМИ сообщают, что видео могло быть записано при помощи сервиса Cameo, которое позволяет за небольшую плату получить видеосообщение от звезды мирового уровня. Вероятно, что Чак даже не знал к кому обращается.

Напомним, в Беларуси проходит седьмой день протестов, которые начались после объявления результатов на выборах президента страны. В ЦИК Беларуси сообщили о безоговорочной победе Лукашенко в первом туре: 80,23% избирателей за действующего президента и 9,9% за Светлану Тихановскую.

Ранее футболист отказался выступать за сборную Беларуси до тех пор, пока не уйдет режим Лукашенко.

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Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко, Чак Норрис.

Автор:

Телеграф
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