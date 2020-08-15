Лучший бомбардир чемпионата Беларуси отказывается играть за сборную до ухода Лукашенко

Нападающий Илья Шкурин отреагировал на попадание в расширенный список национальной сборной Беларуси.

Игрок московского ЦСКА решил приостановить свои выступления за национальную команду до тех пор, пока страной руководит Александр Лукашенко.

"О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь", - написал молодой форвард у себя на страничке в Instagram, прикрепив фото с бело-красно-белым флагом Беларуси.

Напомним, 20-летний Шкурин в январе 2020 года перебрался из Динамо-Брест в ЦСКА за €500 тыс. В сезоне 19/20 нападающий сыграл в семи играх, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

Отметим, в 2019 году Илья стал лучшим бомбардиром Высшей лиги Беларуси в составе Энергетика-БГУ.

Ранее сообщалось, что УЕФА внимательно наблюдает за ситуацией в Беларуси.