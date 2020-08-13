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УЕФА следит за ситуацией в Беларуси

УЕФА следит за ситуацией в Беларуси
Обновлено 16:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внимательно следит за ситуацией в Беларуси и в ближайшее время может перенести еврокубковые матчи из страны.

"УЕФА осведомлен о текущей ситуации в Беларуси, и мы внимательно следим за развитием событий в стране", - говорится в ответе организации на запрос издания tribuna.

Напомним, Динамо-Брест, за который выступают три украинца, ранее узнал имя соперника по второму квалификационному раунду Лиги чемпионов. Матчи этой стадии турнира запланированы на 25-26 августа 2020 года.

В Беларуси вот уже пятый день не утихают протесты после оглашения результатов президентских выборов. По информации ЦИК Беларуси, за действующего президента страны Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую - всего 9,9%. Протестующие уверенны, что выборы фальсифицированы, а власть борется с митингами с помощью милиции и ОМОНа.

Ранее сообщалось, что силовики в Беларуси избили хоккеиста, возвращавшегося с тренировки.

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УЕФА, Беларусь, Футбол.

Автор:

Телеграф
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