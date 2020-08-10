Лига чемпионов 2020/21: результаты жеребьевки второго отборочного раунда

На этой стадии турнира сыграют 26 команд, 17 из которых определятся по итогам первого квалифайраунда. Начиная со второго отборочного раунда квалификация на турнир делится на две части: путь чемпионов и путь представителей лиг.
Одна из команд в пути представителей лиг может оказаться соперником Динамо (сеяные в Q3), которое стартует в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Отметим, из-за высокого клубного рейтинга Бешикташ точно не попадет на киевлян в следующем раунде.
Таким образом, потенциальными соперниками вице-чемпионов Украины по квалификации в ЛЧ являются: АЗ Алкмар/Виктория, ПАОК (в случае прохода Бешикташа, - прим. ред.), Локомотива/Рапид.
Результаты жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21:
Путь чемпионов
Путь представителей лиг
Ранее состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы.