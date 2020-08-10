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Лига чемпионов 2020/21: результаты жеребьевки второго отборочного раунда

Лига чемпионов 2020/21: результаты жеребьевки второго отборочного раунда
Обновлено 14:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сегодня, 10 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов 2020/21.

На этой стадии турнира сыграют 26 команд, 17 из которых определятся по итогам первого квалифайраунда. Начиная со второго отборочного раунда квалификация на турнир делится на две части: путь чемпионов и путь представителей лиг. 

Одна из команд в пути представителей лиг может оказаться соперником Динамо (сеяные в Q3), которое стартует в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Отметим, из-за высокого клубного рейтинга Бешикташ точно не попадет на киевлян в следующем раунде.

Таким образом, потенциальными соперниками вице-чемпионов Украины по квалификации в ЛЧ являются: АЗ Алкмар/Виктория, ПАОК (в случае  прохода Бешикташа, - прим. ред.), Локомотива/Рапид.

Результаты жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21:

Путь чемпионов

  • "Флориана" (MLT)/ЧФР (ROU) -"Динамо" Загреб (CRO)
  • "Янг Бойз" (SUI) - "Клаксвик" (FRO)/"Слован" (SVK)
  • "Селтик" (SCO)/"КР Рейкьявик" (ISL) - "Ференцварош" (HUN)/"Юргорден" (SWE)
  • "Флора" (EST)/"Судува" (LTU) - "Маккаби" Тель-Авив (ISR)/"Рига" (LVA)
  • "Легия" (POL)/"Дрита" (KOS)/"Линфилд" (NIR) - "Арарат-Армения" (ARM)/"Омония" (CYP)
  • "Целе" (SVN)/"Дандолк" (IRL) - "Мольде" (NOR)/"Куопио" (FIN)
  • "Будучность" (MNE)/"Лудогорец" (BUL) - "Митьюлланд" (DEN)
  • "Динамо" Брест (BLR)/"Астана" (KAZ) - "Коннас-Ки" (WAL)/"Сараево" (BIH)
  • "Карабах" (AZE)/"Силекс" (MKD) - "Шериф" (MDA)/"Фола" (LUX)
  • "Динамо" Тбилиси (GEO)/"Тирана" (ALB) - "Црвена Звезда" (SRB)/"Европа" (GIB)

Путь представителей лиг

  • "Алкмаар" (NED) - "Виктория" (CZE)
  • ПАОК (GRE) - "Бешикташ" (TUR)
  • "Локомотива" (CRO) - "Рапид" (AUT)

Ранее состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы.

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УЕФА, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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