Жеребьевка Лиги Европы 2020/21: все пары предварительного раунда

Сегодня, 9 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги Европы 2020/21. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Этот раунд Лиги Европы пройдет в формате одноматчевой дуэли. В случае ничьей команды будут играть дополнительные таймы и, если понадобится, серию пенальти. Победители пар выйдут в первый квалификационный раунд.

Отметим, в связи с пандемией коронавируса все игры пройдут без зрителей.

Результаты жеребьевки предварительного раунда ЛЕ 2020/21:

"Тре Пенне" (Сан-Марино) - "Гиляни" (Косово)

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Приштина" (Косово)

"ФК Санта-Колома" (Андорра) - "Искра" (Черногория)

"Энгордани" (Андорра) - "Зета" (Черногория)

"Гленторан" (Северная Ирландия) - "Торсхавн" (Фарерские острова)

"Сент-Джозефс" (Гибралтар) - Б-36 (Фарерские острова)

"Колрейн" (Северная Ирландия) - "Ла-Фиорита" (Сан-Марино)

"Рунавик" (Фарерские острова) - "Барри Таун" (Уэльc)

Ранее состоялась жеребьевка первого квалифайраунда Лиги чемпионов 2020/21.