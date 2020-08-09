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Жеребьевка Лиги Европы 2020/21: все пары предварительного раунда

Жеребьевка Лиги Европы 2020/21: все пары предварительного раунда
Обновлено 17:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер UEFAcom_ru
Сегодня, 9 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги Европы 2020/21. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Этот раунд Лиги Европы пройдет в формате одноматчевой дуэли. В случае ничьей команды будут играть дополнительные таймы и, если понадобится,  серию пенальти. Победители пар выйдут в первый квалификационный раунд. 

Отметим, в связи с пандемией коронавируса все игры пройдут без зрителей.

Результаты жеребьевки предварительного раунда ЛЕ 2020/21:

  • "Тре Пенне" (Сан-Марино) - "Гиляни" (Косово)
  • "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Приштина" (Косово)
  • "ФК Санта-Колома" (Андорра) - "Искра" (Черногория)
  • "Энгордани" (Андорра) - "Зета" (Черногория)
  • "Гленторан" (Северная Ирландия) - "Торсхавн" (Фарерские острова)
  • "Сент-Джозефс" (Гибралтар) - Б-36 (Фарерские острова)
  • "Колрейн" (Северная Ирландия) - "Ла-Фиорита" (Сан-Марино)
  • "Рунавик" (Фарерские острова) - "Барри Таун" (Уэльc)

Ранее состоялась жеребьевка первого квалифайраунда Лиги чемпионов 2020/21.

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УЕФА, Лига Европы, Футбол.

Автор:

Телеграф
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