Жеребьевка Лиги Европы 2020/21: все пары предварительного раунда

Этот раунд Лиги Европы пройдет в формате одноматчевой дуэли. В случае ничьей команды будут играть дополнительные таймы и, если понадобится, серию пенальти. Победители пар выйдут в первый квалификационный раунд.
Отметим, в связи с пандемией коронавируса все игры пройдут без зрителей.
Результаты жеребьевки предварительного раунда ЛЕ 2020/21:
- "Тре Пенне" (Сан-Марино) - "Гиляни" (Косово)
- "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Приштина" (Косово)
- "ФК Санта-Колома" (Андорра) - "Искра" (Черногория)
- "Энгордани" (Андорра) - "Зета" (Черногория)
- "Гленторан" (Северная Ирландия) - "Торсхавн" (Фарерские острова)
- "Сент-Джозефс" (Гибралтар) - Б-36 (Фарерские острова)
- "Колрейн" (Северная Ирландия) - "Ла-Фиорита" (Сан-Марино)
- "Рунавик" (Фарерские острова) - "Барри Таун" (Уэльc)
Ранее состоялась жеребьевка первого квалифайраунда Лиги чемпионов 2020/21.