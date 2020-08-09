Жеребьевка Лиги чемпионов 2020/21: все пары первого квалификационного раунда (Фото)

По итогам жеребьевки 34 команды были разбиты на 17 пар. Матчи этого раунда пройдут 18 или 19 августа и будут состоять из одной игры. В случае ничьей в основное время команды сыграют экстра-таймы и по необходимости серию пенальти.
Отметим, еще один участник 1-го квалификационного раунда пока не определился. 11 августа в Ньоне состоится игра между Дритой (Косово) и Линфилдом (Северная Ирландия). Победитель этой пары сыграет с польской Легией.
Команда украинцев Артема Милевского, Евгения Хачериди а Александра Нойока Динамо-Брест стартует в первом квалифайраунде матчем с Астаной.
Венгерский Ференцварош, который тренирует украинец Сергей Ребров, начнет свой путь в ЛЧ матчем с шведским Юргорденом.
Результаты жеребьевки первого отборочного раунда Лиги чемпионов 2020/21:
Ранее сообщалось, что игру Шахтер - Базель в Лиге Европы рассудят британцы.