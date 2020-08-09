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Жеребьевка Лиги чемпионов 2020/21: все пары первого квалификационного раунда (Фото)

Жеребьевка Лиги чемпионов 2020/21: все пары первого квалификационного раунда (Фото)
15:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер UEFAcom_ru
Сегодня, 9 августа, в Швейцарии в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 2020/21.

По итогам жеребьевки 34 команды были разбиты на 17 пар. Матчи этого раунда пройдут 18 или 19 августа и будут состоять из одной игры. В случае ничьей в основное время команды сыграют экстра-таймы и по необходимости серию пенальти.

Отметим, еще один участник 1-го квалификационного раунда пока не определился. 11 августа в Ньоне состоится игра между Дритой (Косово) и Линфилдом (Северная Ирландия). Победитель этой пары сыграет с польской Легией.

Команда украинцев Артема Милевского, Евгения Хачериди а Александра Нойока Динамо-Брест стартует в первом квалифайраунде матчем с Астаной.

Венгерский Ференцварош, который тренирует украинец Сергей Ребров, начнет свой путь в ЛЧ матчем с шведским Юргорденом.

Результаты жеребьевки первого отборочного раунда Лиги чемпионов 2020/21:

Результаты жеребьевки первого отборочного раунда Лиги чемпионов 2020/21

  • "Ференцварош" (HUN) - "Юргорден" (SWE)
  • "Селтик" (SCO) - "КР Рейкьявик" (ISL)
  • "Легия" (POL) - "Дрита" (KOS)/"Линфилд" (NIR)
  • "Шериф" (MDA) - "Фола" (LUX)
  • "Коннас-Ки" (WAL) - "Сараево" (BIH)
  • "Црвена Звезда" (SRB) - "Европа" (GIB)
  • "Будучность" (MNE) - "Лудогорец" (BUL)
  • "Арарат-Армения" (ARM) - "Омония" (CYP)
  • "Флориана" (MLT) - ЧФР (ROU)
  • "Маккаби" Тель-Авив (ISR) - "Рига" (LVA)
  • "Карабах" (AZE) - "Силекс" (MKD)
  • "Динамо" Тбилиси (GEO) - "Тирана" (ALB)
  • "Динамо" Брест (BLR) - "Астана" (KAZ)
  • "Мольде" (NOR) - "Куопио" (FIN)
  • "Флора" (EST) - "Судува" (LTU)
  • "Целе" (SVN) - "Дандолк" (IRL)
  • "Клаксвик" (FRO) - "Слован" (SVK)

Ранее сообщалось, что игру Шахтер - Базель в Лиге Европы рассудят британцы.

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Лига Чемпионов, Футбол.

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Телеграф
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