Жеребьевка Лиги чемпионов 2020/21: все пары первого квалификационного раунда (Фото)

Сегодня, 9 августа, в Швейцарии в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 2020/21.

По итогам жеребьевки 34 команды были разбиты на 17 пар. Матчи этого раунда пройдут 18 или 19 августа и будут состоять из одной игры. В случае ничьей в основное время команды сыграют экстра-таймы и по необходимости серию пенальти.

Отметим, еще один участник 1-го квалификационного раунда пока не определился. 11 августа в Ньоне состоится игра между Дритой (Косово) и Линфилдом (Северная Ирландия). Победитель этой пары сыграет с польской Легией.

Команда украинцев Артема Милевского, Евгения Хачериди а Александра Нойока Динамо-Брест стартует в первом квалифайраунде матчем с Астаной.

Венгерский Ференцварош, который тренирует украинец Сергей Ребров, начнет свой путь в ЛЧ матчем с шведским Юргорденом.

Результаты жеребьевки первого отборочного раунда Лиги чемпионов 2020/21:

"Ференцварош" (HUN) - "Юргорден" (SWE)

"Селтик" (SCO) - "КР Рейкьявик" (ISL)

"Легия" (POL) - "Дрита" (KOS)/"Линфилд" (NIR)

"Шериф" (MDA) - "Фола" (LUX)

"Коннас-Ки" (WAL) - "Сараево" (BIH)

"Црвена Звезда" (SRB) - "Европа" (GIB)

"Будучность" (MNE) - "Лудогорец" (BUL)

"Арарат-Армения" (ARM) - "Омония" (CYP)

"Флориана" (MLT) - ЧФР (ROU)

"Маккаби" Тель-Авив (ISR) - "Рига" (LVA)

"Карабах" (AZE) - "Силекс" (MKD)

"Динамо" Тбилиси (GEO) - "Тирана" (ALB)

"Динамо" Брест (BLR) - "Астана" (KAZ)

"Мольде" (NOR) - "Куопио" (FIN)

"Флора" (EST) - "Судува" (LTU)

"Целе" (SVN) - "Дандолк" (IRL)

"Клаксвик" (FRO) - "Слован" (SVK)

Ранее сообщалось, что игру Шахтер - Базель в Лиге Европы рассудят британцы.