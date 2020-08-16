Велогонщик упал с моста: видео страшного инцидента

Во время гонки "Джиро ди Ломбардия" случился страшный инцидент. 20-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенпоэль потерял управление, головой врезался в препятствие и упал с моста.
Медики сработали молниеносно и спортсмена увезли в ближайший госпиталь, где заявили, что его жизни ничего не угрожает. Эвенпоэль являлся одним из фаворитом заезда, который в итоге выиграл датский велогонщик Якоб Фульсанг из команды "Астана".
Видео жуткого падения велогонщика:
Escalofriante caída de Remco Evenepoel en el Giro de Lombardía! #iLombardia #ciclismo #cycling pic.twitter.com/DxfmUVn4Ax
— NotiCiclismo (@Noticiclismo1) August 15, 2020
Примечательно, что Ремко до 2017 года играл в футбол на профессиональном уровне, его даже вызывали в юношескую сборную Бельгии. В велоспорте Эвенпоэль достиг несколько громких побед, в частности он выиграл Тур Бельгии в 2019 году и Вуэльту Сан-Хуана в 2020 году.
Ранее сообщалось, что в США за допинг дисквалифицировали велогонщицу-рекордсменку.