Велогонщик упал с моста: видео страшного инцидента

Жуткий инцидент приключился с велогонщиком Ремко Эвенпоэлем.

Во время гонки "Джиро ди Ломбардия" случился страшный инцидент. 20-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенпоэль потерял управление, головой врезался в препятствие и упал с моста.

Медики сработали молниеносно и спортсмена увезли в ближайший госпиталь, где заявили, что его жизни ничего не угрожает. Эвенпоэль являлся одним из фаворитом заезда, который в итоге выиграл датский велогонщик Якоб Фульсанг из команды "Астана".

Видео жуткого падения велогонщика:

Примечательно, что Ремко до 2017 года играл в футбол на профессиональном уровне, его даже вызывали в юношескую сборную Бельгии. В велоспорте Эвенпоэль достиг несколько громких побед, в частности он выиграл Тур Бельгии в 2019 году и Вуэльту Сан-Хуана в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в США за допинг дисквалифицировали велогонщицу-рекордсменку.