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Велогонщик упал с моста: видео страшного инцидента

Велогонщик упал с моста: видео страшного инцидента
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Жуткий инцидент приключился с велогонщиком Ремко Эвенпоэлем.

Во время гонки "Джиро ди Ломбардия" случился страшный инцидент. 20-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенпоэль потерял управление,  головой врезался в препятствие и упал с моста.

Медики сработали молниеносно и спортсмена увезли в ближайший госпиталь, где заявили, что его жизни ничего не угрожает. Эвенпоэль являлся одним из фаворитом заезда, который в итоге выиграл датский велогонщик Якоб Фульсанг из команды "Астана".

Видео жуткого падения велогонщика:

Примечательно, что Ремко до 2017 года играл в футбол на профессиональном уровне, его даже вызывали в юношескую сборную Бельгии. В велоспорте Эвенпоэль достиг несколько громких побед, в частности он выиграл Тур Бельгии в 2019 году и Вуэльту Сан-Хуана в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в США за допинг дисквалифицировали велогонщицу-рекордсменку.

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Велоспорт, Ремко Эвенпоэль.

Автор:

Телеграф
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