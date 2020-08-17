Ронни О'Салливан в шестой раз выиграл чемпионат мира по снукеру (Видео)

Англичанин Ронни О'Салливан вернул себе чемпионскую корону спустя семь лет.

Легендарный профессиональный игрок в снукер англичанин Ронни О'Салливан выиграл чемпионат мира-2020, который проходил в Шеффилде. В финале турнира Ронни без проблем обыграл своего более молодого соотечественника Кайрена Уилсона со счетом 18:8.

Эта победа стала шестой на чемпионатах мира для 44-летнего англичанина. Таким образом, О'Салливан установил рекорд по количеству выигранных рейтинговых турниров (37). Всего на его счету 75 побед. Кроме того, "Кудесник" сравнялся по количеству выигранных чемпионатов мира с Рэем Риардоном (Уэльс) и Стивом Дэвисом (Англия).

28-летний Уилсон впервые пробился в финал ЧМ. В 1/4 финала Кайрен разобрался с прошлогодним победителем англичанином Джаддом Трампом.

Отметим, ЧМ-2020 по снукеру проходил со зрителями, несмотря на пандемию коронавируса.

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