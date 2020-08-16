Немецкого велогонщика-чемпиона сбила машина во время гонки (Видео)

Немецкий велогонщик Максимилиан Шахманн, наверное, удивился, когда посреди гонки из ниоткуда появился автомобиль.

Однодневная велогонка "Джиро ди Ломбардия-2020", что проходит в Италии, запомнилась уже двумя инцидентами. Ранее мы сообщали, что известный бельгийский велогонщик упал во время заезда с моста.

А теперь в Сети всплыли кадры аварии немца Максимилиана Шахманна. Чемпион мира в командной гонке 2018 года врезался в проезжающее через трассу авто, в котором за рулем находилась пожилая женщина. Спортсмен на скорости влетел в автомобиль, но сумел продолжить гонку.

Видео аварии Шахманна:

Примечательно, что немец финишировал седьмым, отстав от победителя датчанина Якоба Фульсанга из команды "Астана" на 4 минуты и 31 секунду.

Ранее сообщалось, что в США дисквалифицировали 80-летнюю велогонщицу.