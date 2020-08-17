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Легендарный боец получил разрыв роговицы в чемпионском бою UFC 252

Легендарный боец получил разрыв роговицы в чемпионском бою UFC 252
Обновлено 11:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Даниэль Кормье получил неприятную травму в прощальном поединке.

В ночь с 15-го на 16-е августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел большой вечер профессионального ММА UFC 252. В главном поединке карда состоялся чемпионский реванш в тяжелом весе между американцами Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье. Миочич защитил свой чемпионский пояс UFC, победив DC по истечении пяти раундов единогласным решением судей.

Во время третьего раунда американец хорватского происхождение нанес Кормье травму левого глаза после чего Даниэль потерял полную картину происходящего.

По информации журналиста ESPN Ариэля Хелвани, Кормье во время схватки получил разрыв роговицы. Пока что бойцу не понадобится операция, однако врачи будут наблюдать за процессом восстановления глаза.

После боя Кормье заявил о завершении профессиональной карьеры:

Ранее сообщалось, что лучший боец UFC Джон Джонс переходит в тяжелый вес.

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MMA, Даниэль Кормье, Стипе Миочич.

Автор:

Телеграф
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