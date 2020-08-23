Скачать
Воскресенье, 23.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Добро пожаловать в УПЛ: Ворскла забила Руху пять мячей (Видео)
Добро пожаловать в УПЛ: Ворскла забила Руху пять мячей (Видео)
Ястремская одолела Уильямс-старшую на турнире в Нью-Йорке (Видео)
Ястремская одолела Уильямс-старшую на турнире в Нью-Йорке (Видео)
Папин - Файфер: видео тяжелого нокаута
Папин - Файфер: видео тяжелого нокаута
Бриллиантовая лига: украинка Магучих вновь берет "золото" (Видео)
Бриллиантовая лига: украинка Магучих вновь берет "золото" (Видео)

Эдгар - Муньос на турнире UFC on ESPN 15: мнение судей разделилось (Видео)

Эдгар - Муньос на турнире UFC on ESPN 15: мнение судей разделилось (Видео)
Обновлено 17:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Американский боец смешанного стиля Фрэнки Эдгар выиграл главный бой на турнире UFC on ESPN 15.

В ночь с 22 на 23 августа (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене UFC Apex состоялся большой вечер профессионального ММА от компании UFC. 

В главном поединке шоу в октагон вышли представители легчайшего веса бразилец Педро Муньос и американец Фрэнки Эдгар, который когда-то владел чемпионским пояс UFC в легком весе.  В итоге 38-летний Эдгар раздельным решением судей победил 33-летнего Педро. Судейский счет: 48-47, 46-49, 48-47. Эта победа стала для Эдгара, которого многие уже списали со счета, 24-й в профессиональной  карьере.

Лучшие моменты боя Муньос - Эдгар:

Ранее украинец Амосов на турнире Bellator 244 заставил сдаться американца Леммингера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, UFC, Фрэнки Эдгар, Педро Муньос.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мощный нокаут в бою Поветкин - Уайт (Видео)
02 Слова Уайта после поражения от Поветкина
03 Отец Лопеса призвал Ломаченко отдать олимпийские медали
04 Тайсон Фьюри отреагировал на неожиданную победу Поветкина
05 ПСЖ - Бавария: где и когда смотреть финал Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь