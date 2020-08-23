Эдгар - Муньос на турнире UFC on ESPN 15: мнение судей разделилось (Видео)

Американский боец смешанного стиля Фрэнки Эдгар выиграл главный бой на турнире UFC on ESPN 15.

В ночь с 22 на 23 августа (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене UFC Apex состоялся большой вечер профессионального ММА от компании UFC.

В главном поединке шоу в октагон вышли представители легчайшего веса бразилец Педро Муньос и американец Фрэнки Эдгар, который когда-то владел чемпионским пояс UFC в легком весе. В итоге 38-летний Эдгар раздельным решением судей победил 33-летнего Педро. Судейский счет: 48-47, 46-49, 48-47. Эта победа стала для Эдгара, которого многие уже списали со счета, 24-й в профессиональной карьере.

Лучшие моменты боя Муньос - Эдгар:

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