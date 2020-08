Bellator 244: украинец Амосов заставил сдаться Леммингера после кровавого раунда (Видео)

В ночь с 21-го на 22-е августа в американском Анкасвилле состоялся большой вечер профессионального ММА Bellator 244.

В карде поединка выступили и два украинца, в частности непобедимый Ярослав Амосов на отказе выиграл американца Марка Леммингера. В первом раунде украинец избивал оппонента и рассек ему лицо. В результате окровавленный Леммингер сдался в последующем перерыве.

Видео боя Амосов - Леммингер:

.@YaroslavAmosov remains undefeated as he brings our #Bellator244 prelims to a close with a dominant performance. pic.twitter.com/Oc7piDpovg

— BellatorMMA (@BellatorMMA) August 22, 2020