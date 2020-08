Мощный прямой и беспощадное добивание: украинский боец жестко нокаутировал поляка (Видео)

В андеркарде шоу в октагоне сразился и украинский боец смешанных единоборств Дмитрий Побережец. В своем дебютном поединке под эгидой ACA Дмитрий нокаутировал непобедимого местного любимчика Адама Палаша.

Уже в первом раунде Побережец мощным ударом с правой потряс оппонента, а затем серией мощных ударов заставил вмешаться рефери, который и остановил избиение поляка. Эта победа стала для Побережца 25-й в профессиональной карьере, при пяти поражениях и одной ничьей. Палаш проиграл впервые за шесть поединков.

Видео нокаута:

Dmitriy Poberezhets successfully debuts in ACA League and finishes undefeated Adam Palasz via 1st round TKO! #ACA109 pic.twitter.com/O6apQtBDq0

— ACAMMA (@ACA_League) August 20, 2020