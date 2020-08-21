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Мощный прямой и беспощадное добивание: украинский боец жестко нокаутировал поляка (Видео)

Мощный прямой и беспощадное добивание: украинский боец жестко нокаутировал поляка (Видео)
Обновлено 15:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ACA
В польском Лодзе состоялся большой вечер профессионального ММА от промоушена ACA.

В андеркарде шоу в октагоне сразился и украинский боец смешанных единоборств Дмитрий Побережец. В своем дебютном поединке под эгидой ACA Дмитрий нокаутировал непобедимого местного любимчика Адама Палаша.

Уже в первом раунде Побережец мощным ударом с правой потряс оппонента, а затем серией мощных ударов заставил вмешаться рефери, который и остановил избиение поляка. Эта победа стала для Побережца 25-й в профессиональной карьере, при пяти поражениях и одной ничьей. Палаш проиграл впервые за шесть поединков.

Видео нокаута:

35-летний Побережец вышел в октагон впервые за 4 года. Боец пытался дебютировать в UFC, однако травмы помешали ему сделать это и в итоге он был уволен из промоушена, не проведя ни боя.

Ранее сообщалось, что скандально известный Титушко получил должность в украинской федерации ММА на Киевщине.

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MMA, Дмитрий Побережец.

Автор:

Телеграф
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