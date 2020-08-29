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Украинскому биатлонисту-чемпиону подарили квартиру

Украинскому биатлонисту-чемпиону подарили квартиру
Обновлено 10:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный получил квартиру от государства. Об этом сообщил сам спортсмен у себя в соцсетях.

"Сегодня к празднованию дня города Тернополь получил сертификат на квартиру! Спасибо всем кто помог и посодействовал этому! Эта награда является дополнительной мотивацией для меня и молодых спортсменов, которые видят, что государство поддерживает и ценит наши достижения! Она дает новые силы двигаться вперед и получать новые награды для нашей родины и Тернопольщины!", - написал Пидручный на своей страничке в Instagram.

 
 
 
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Сьогодні до святкування дня міста Тернополя отримав сертифікат на квартиру! Дякую всім хто допоміг та посприяв цьому! Ця нагорода є додатковою мотивацією для мене та молодих спортсменів, які бачать, що держава підтримує та цінить наші здобутки! Вона дає нові сили рухатися вперед та здобувати нові нагороди для нашої батьківщини та Тернопільщини! #ternopil @galereya_vushyvanok.com.ua

Публикация от Dmytro Pidruchnyi (@dmytro.pidruchnyi)

Наивысшим достижение в карьере Пидручного является золотая медаль на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (2019 год). Тогда наш спортсмен сенсационно вырвал победу в гонке преследования.

Ранее тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра поведал о планах на новый сезон.

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Все по теме:

Биатлон, Тернополь, Сборная Украины по биатлону, Дмитрий Пидручный.

Автор:

Телеграф
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