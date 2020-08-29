Украинскому биатлонисту-чемпиону подарили квартиру

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный получил квартиру от государства. Об этом сообщил сам спортсмен у себя в соцсетях.

"Сегодня к празднованию дня города Тернополь получил сертификат на квартиру! Спасибо всем кто помог и посодействовал этому! Эта награда является дополнительной мотивацией для меня и молодых спортсменов, которые видят, что государство поддерживает и ценит наши достижения! Она дает новые силы двигаться вперед и получать новые награды для нашей родины и Тернопольщины!", - написал Пидручный на своей страничке в Instagram.

Наивысшим достижение в карьере Пидручного является золотая медаль на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (2019 год). Тогда наш спортсмен сенсационно вырвал победу в гонке преследования.

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