Футболист Динамо встречается с чемпионкой мира по дзюдо (Фото)

Защитник Динамо (Киев) Денис Попов, похоже, встречается с украинской двукратной чемпионкой мира по дзюдо Дарьей Билодид.

Пара провела совместный вечер во время презентации документального фильма о Дарье "Анаконда". Папарацци даже засняли держащихся за руки спортсменов.

Фотографиями с презентации картины Билодид охотно поделилась на своей страничке в Instagram.

19-летняя Дарья Билодид уже дважды выигрывала чемпионат мира по дзюдо (в 2018 и 2019 годах). Кроме того, в 2019 году она стала лучшей спортсменкой Украины по версии Всеукраинской церемонии "Герои спортивного года". Также на ее счету победа на чемпионате Европы (2017 год) и Европейских играх в Минске (2019 год). Дарья выступает в весовой категории до 48 кг.

Денис Попов является воспитанником Динамо. В 2019 году футболист вместе со сборной Украины U-20 выиграл чемпионат мира по футболу в этой возрастной группе.

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