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Футболист Динамо встречается с чемпионкой мира по дзюдо (Фото)

Футболист Динамо встречается с чемпионкой мира по дзюдо (Фото)
Обновлено 12:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Защитник Динамо (Киев) Денис Попов, похоже, встречается с украинской двукратной чемпионкой мира по дзюдо Дарьей Билодид.

Пара провела совместный вечер во время презентации документального фильма о Дарье "Анаконда". Папарацци даже засняли держащихся за руки спортсменов.

Фотографиями с презентации картины Билодид охотно поделилась на своей страничке в Instagram. 

 
 
 
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Вчора відбулася прем'єра мого першого документального фільму «Anaconda». В першу чергу хочу подякувати @mitsubishimotors_ukraine за таку круту ідею, яку у нас вийшло втілити в реальність. Також величезне дякую всій знімальній групі і всім людям, які брали участь в зйомках. Це було непросто, але результатом я дуже задоволена. Завдяки дружній і позитивної команді зйомки не доставили мені дискомфорту, так як всі ставилися з розумінням до мого графіку і режиму. Посилання на фільм в шапці профіля!#anaconda #mitsubishi #mitsubishimotorsukraine #documentary

Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

19-летняя Дарья Билодид уже дважды выигрывала чемпионат мира по дзюдо (в 2018 и 2019 годах). Кроме того, в 2019 году она стала лучшей спортсменкой Украины по версии Всеукраинской церемонии "Герои спортивного года". Также на ее счету победа на чемпионате Европы (2017 год) и Европейских играх в Минске (2019 год). Дарья выступает в весовой категории до 48 кг.

Денис Попов является воспитанником Динамо. В 2019 году футболист вместе со сборной Украины U-20 выиграл чемпионат мира по футболу в этой возрастной группе.

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Все по теме:

Дзюдо, Футбол, Денис Попов, Дарья Билодид.

Автор:

Телеграф
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