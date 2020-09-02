Футболист Динамо встречается с чемпионкой мира по дзюдо (Фото)

Пара провела совместный вечер во время презентации документального фильма о Дарье "Анаконда". Папарацци даже засняли держащихся за руки спортсменов.
Фотографиями с презентации картины Билодид охотно поделилась на своей страничке в Instagram.
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Вчора відбулася прем'єра мого першого документального фільму «Anaconda». В першу чергу хочу подякувати @mitsubishimotors_ukraine за таку круту ідею, яку у нас вийшло втілити в реальність. Також величезне дякую всій знімальній групі і всім людям, які брали участь в зйомках. Це було непросто, але результатом я дуже задоволена. Завдяки дружній і позитивної команді зйомки не доставили мені дискомфорту, так як всі ставилися з розумінням до мого графіку і режиму. Посилання на фільм в шапці профіля!#anaconda #mitsubishi #mitsubishimotorsukraine #documentary
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Молодой защитник киевского Динамо Денис Попов и двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед, похоже, новая звездная пара украинского спорта. Как сообщает Jetsetter, Попов и Белодед вместе посетили презентацию документального фильма Анаконда, посвященного Белодед.
19-летняя Дарья Билодид уже дважды выигрывала чемпионат мира по дзюдо (в 2018 и 2019 годах). Кроме того, в 2019 году она стала лучшей спортсменкой Украины по версии Всеукраинской церемонии "Герои спортивного года". Также на ее счету победа на чемпионате Европы (2017 год) и Европейских играх в Минске (2019 год). Дарья выступает в весовой категории до 48 кг.
Денис Попов является воспитанником Динамо. В 2019 году футболист вместе со сборной Украины U-20 выиграл чемпионат мира по футболу в этой возрастной группе.
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