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Суперфинал Евролиги-2020: Украина проиграла Швейцарии

Суперфинал Евролиги-2020: Украина проиграла Швейцарии
Обновлено 20:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ
Во втором матче Суперфинала Евролиги-2020 сборная Украины по пляжному футболу проиграла команде Швейцарии.

Команды обменялись голами уже к восьмой минуте: сначала забил Гленн Ходель, а за нашу команду отличился Олег Зборовский. Во втором тайме швейцарцам удалась ударная минутка, в ходе которой дублем отличился Деян Станкович, реализовавший сначала штрафной удар, а затем пенальти. В начале третьего периода Зборовский оформил дубль, подарив надежду Желто-синим, однако все тот же Станкович на 35 минуте вновь установил разницу в два мяча.

Украина  Швейцария 2:4

Голы: Зборовский, 8, 28 - Ходель, 6, Станкович, 16, 17, 35.

В еще одном поединке игрового дня Франция обыграла Германию. Свой следующий матч Суперфинала Евролиги Украина сыграет завтра против Португалии. Начало этой встречи в 19:30 по киевскому времени.

Турнирная таблица

    И П По Пп Пп По П М О
1  Швейцария 2 2 0 0 0 0 0 14 — 4 6
2  Португалия 2 2 0 0 0 0 0 11 — 1 6
3  Франция 3 1 0 0 0 0 2 7 — 21 3
4  Украина 2 0 0 1 0 0 1 5 — 7 1
5  Германия 3 0 0 0 1 0 2 8 — 12 0

Ранее сборная Украины обыграла Швейцарию в матче Лиги наций УЕФА.

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Пляжный футбол, Сборная Украины по пляжному футболу.

Автор:

Телеграф
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