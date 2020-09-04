Суперфинал Евролиги-2020: Украина проиграла Швейцарии

Команды обменялись голами уже к восьмой минуте: сначала забил Гленн Ходель, а за нашу команду отличился Олег Зборовский. Во втором тайме швейцарцам удалась ударная минутка, в ходе которой дублем отличился Деян Станкович, реализовавший сначала штрафной удар, а затем пенальти. В начале третьего периода Зборовский оформил дубль, подарив надежду Желто-синим, однако все тот же Станкович на 35 минуте вновь установил разницу в два мяча.
Украина Швейцария 2:4
Голы: Зборовский, 8, 28 - Ходель, 6, Станкович, 16, 17, 35.
В еще одном поединке игрового дня Франция обыграла Германию. Свой следующий матч Суперфинала Евролиги Украина сыграет завтра против Португалии. Начало этой встречи в 19:30 по киевскому времени.
Турнирная таблица
|И
|П
|По
|Пп
|Пп
|По
|П
|М
|О
|1
|Швейцария
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|14 — 4
|6
|2
|Португалия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|11 — 1
|6
|3
|Франция
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|7 — 21
|3
|4
|Украина
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|5 — 7
|1
|5
|Германия
|3
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|8 — 12
|0
Ранее сборная Украины обыграла Швейцарию в матче Лиги наций УЕФА.