НХЛ: Вегас и Даллас встретятся в финале конференции (Видео)

В пятницу, 4 сентября, в НХЛ состоялись решающие матчи второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Даллас Старз в овертайме дожал Колорадо Эвеланш и впервые за 12 лет "Звезды" попали в финал западной конференции.

Видеообзор матча Колорадо Эвеланш - Даллас Старз 4:5 ОТ (счет в серии 3-4)

В другом матче игрового дня Вегас Голден Найтс добыл уверенную победу над Ванкувер Кэнакс со счетом 3:0 и выиграл серию со счетом 4:3.

Видеообзор матча Вегас Голден Найтс - Ванкувер Кэнакс 3:0 (счет в серии 4-3)

Таким образом, Вегас и Даллас сойдутся в финале конференции. Первый матч между командами пройдет в ночь на 7-е сентября (время киевское).

Напомним, последний полуфиналист Кубка Стэнли определится в противостоянии Филадельфия - Айлендерс (счет в серии 3-3).

Ранее сообщалось, что Донбасс сравнял счет в полуфинале серии плей-офф УХЛ.