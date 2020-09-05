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УХЛ приостановила серию плей-офф из-за вспышки коронавируса

УХЛ приостановила серию плей-офф из-за вспышки коронавируса
Обновлено 15:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УХЛ
Украинская хоккейная лига (УХЛ) приняла решение о приостановке серии плей-офф на неопределенное время. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Турнир был приостановлен в связи с возможным обнаружением коронавируса у нескольких игроков.

Сообщается, что перед рестартом соревнований все хоккеисты прошли обязательную процедуру тестирования на COVID-19. В связи с данной ситуацией участники полуфинальных серий вновь пройдут необходимые процедуры, чтобы вернуться на лед как можно быстрее. Окончательное решение о возобновлении первенства Лига примет спустя 72 часа после сдачи повторных тестов. Новые даты проведения матчей плей-офф УХЛ опубликует позже.

Отметим, ближайшие игры УХЛ должны были состояться 5-7 сентября в Белой Церкви и Херсоне.

На данный момент в полуфинальной серии УХЛ Кременчук ведет в серии с Белым Барсом (Белая Церковь) со счетом 2:0, а у Донбасса (Донецк) и Днепра (Херсон) пока что паритет - 1:1.

 
 
 
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Публикация от Украинская Хоккейная лига (@uhlua)

Ранее сообщалось, что Вегас и Даллас встретятся в финале Западной конференции.

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Хоккей, УХЛ.

Автор:

Телеграф
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