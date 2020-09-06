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Оверим избил Сакаи и другие результаты UFC Fight Night 176 (Видео)

Оверим избил Сакаи и другие результаты UFC Fight Night 176 (Видео)
Обновлено 11:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
В ночь с 5 на 6 сентября (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся бойцовский вечер UFC Fight Night 176.

В главном бою шоу в октагон вышли голландский тяжеловес Алистар Оверим и бразильский боец Аугусто Сакаи. 

Бразилец уверенно держался в стойке и выиграл первые два раунда, однако затем опытный ветеран ММА Оверим перевел поединок в партер, где раз за разом наносил сопернику большой урон. В итоге а вначале пятого раунда Оверим серией добивающих ударов заставил вмешаться в схватку рефери, который объявил о досрочной победе Алистара.

Этот успех стал 47-м в профессиональной карьере голландца при 18 поражениях. Сакаи проиграл во второй раз при 15 победах.

В со-главном бою американец Овинс Сент-Пру нокаутировал во втором раунде своего соотечественника Алонзо Менифилда. В еще одном поединке карда Зелим Имадаев, который ударил своего соперника на взвешивании, проиграл удушением в третьем раунде бразильцу Мишелю Перейре.

Видеообзор  UFC Fight Night 176

Ранее экс-чемпион UFC Кормье заявил о завершении карьеры.

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MMA, UFC.

Автор:

Телеграф
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