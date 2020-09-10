В Украине впервые проведут биатлонную шоу-гонку

В воскресенье, 20 сентября в Тернополе впервые состоится биатлонная шоу-гонка City Biathlon Ternopil.

На набережную Тернопольского пруда в супермиксте и в гонке преследования сойдутся лучшие украинские биатлонисты. На гонку выйдут олимпийские чемпионки, чемпионы мира и Европы, а также призеры Кубка мира и Кубка IBU.

Уже стали известны пары смешанной эстафеты:

Елена Пидгрушная и Дмитрий Пидручный

Вита Семеренко и Артем Прима

Валентина Семеренко и Богдан Цымбал

Дарья Блашко и Руслан Ткаленко

Екатерина Бех и Антон Дудченко

Юлия Журавок и Тарас Лесюк

В эфире данное мероприятие покажете телеканал "Тернополь 1", а комментировать заезды будет Игорь Могильняк. Начало гонки в 14:20 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что IBU планирует по графику провести первые четыре этапа Кубка мира 2020/21.