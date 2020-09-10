В Украине впервые проведут биатлонную шоу-гонку

На набережную Тернопольского пруда в супермиксте и в гонке преследования сойдутся лучшие украинские биатлонисты. На гонку выйдут олимпийские чемпионки, чемпионы мира и Европы, а также призеры Кубка мира и Кубка IBU.
Уже стали известны пары смешанной эстафеты:
Елена Пидгрушная и Дмитрий Пидручный
Вита Семеренко и Артем Прима
Валентина Семеренко и Богдан Цымбал
Дарья Блашко и Руслан Ткаленко
Екатерина Бех и Антон Дудченко
Юлия Журавок и Тарас Лесюк
В эфире данное мероприятие покажете телеканал "Тернополь 1", а комментировать заезды будет Игорь Могильняк. Начало гонки в 14:20 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что IBU планирует по графику провести первые четыре этапа Кубка мира 2020/21.