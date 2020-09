26-летний рекорд Бубки пал: видео нового мирового достижения

В далеком 1994 году в Италии украинский легкоатлет Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом - 6 метров 14 сантиметров. Эта планка держалась целые десятилетия и ее успели назвать вечным рекордом.

На этапе Бриллиантовой лиги в Риме шведский спортсмен Арман Дюплантис со второй попытки сумел прыгнуть на 6 метров 15 сантиметров.

Прыжок Дюплантиса 2020 год

Прыжок Бубки 1994 год

Сергей Бубка поздравил шведского легкоатлета Армана Дюплантиса с мировым рекордом на своей странице в Твиттере.

«Поздравляю Армана с тем, что он побил мой рекорд. Замечательный результат. Счастлив за него и его родителей. Они прекрасные люди.

Еще счастлив за легкую атлетику и спорт в целом, потому что у нас есть такая яркая звезда на годы вперед. Всего ему лучшего и новых высот», - написал Бубка.

Congratulations to @mondohoss600 for breaking my record!

Amazing result!

Happy for him and his parents. They are great people.

And happy for athletics and sports in general that we have such a bright star for years to come. All the best and onward to new heights! pic.twitter.com/Zwn6CPPt0N