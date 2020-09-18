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26-летний рекорд Бубки пал: видео нового мирового достижения

26-летний рекорд Бубки пал: видео нового мирового достижения
08:01 Сегодня Телеграф
Это свершилось - мировой рекорд Сергея Бубки покорен.

В далеком 1994 году в Италии украинский легкоатлет Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом - 6 метров 14 сантиметров. Эта планка держалась целые десятилетия и ее успели назвать вечным рекордом.

На этапе Бриллиантовой лиги в Риме шведский спортсмен Арман Дюплантис со второй попытки сумел прыгнуть на 6 метров 15 сантиметров.

Прыжок Дюплантиса 2020 год

Прыжок Бубки 1994 год

Сергей Бубка поздравил шведского легкоатлета Армана Дюплантиса с мировым рекордом на своей странице в Твиттере.

«Поздравляю Армана с тем, что он побил мой рекорд. Замечательный результат. Счастлив за него и его родителей. Они прекрасные люди.

Еще счастлив за легкую атлетику и спорт в целом, потому что у нас есть такая яркая звезда на годы вперед. Всего ему лучшего и новых высот», - написал Бубка.

Напомним, Дюплантис в феврале этого года уже устанавливал рекорды (6,17 м и 6,18 м). Правда, тогда это были прыжки в помещении.

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Все по теме:

Легкая атлетика, Сергей Бубка, Рекорд, Арман Дюплантис.

Автор:

Телеграф
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