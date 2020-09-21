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Умер известный украинский богатырь

Умер известный украинский богатырь
Обновлено 19:40 Сегодня Телеграф Фото: Facebook
Дважды чемпион мира Николай Мельников умер от осложнений болезни.

Ушел из жизни 57-летний знаменитый украинский стронгмен Николай Мельников.

Об этом сообщил его коллега Василий Вирастюк на своей странице в Facebook.

Спортсмен умер из-за осложнений болезни. Чем болел Мельников не сообщается.

"К сожалению сегодня 21 сентября в результате осложнения болезни, конкретно, информации, к сожалению, нет, ушел из жизни Николай Мельников", - написал Василий Вирастюк.

От себя лично и от ФСУ Василий Вирастюк выразил глубочайшие соболезнования семье погибшего.

Две недели без легенды: умерла украинская двукратная олимпийская чемпионка

Мастер спорта Украины международного класса Николай Мельников являлся двукратным чемпионом мира и серебряным призером командных чемпионатов мира, неоднократный призер различных турниров по богатырскому многоборью. После окончания выступлений на спортивной арене активно занялся тренерской деятельностью, где уже достиг определенных успехов. Позже стал вице-президентом Донецкого областного филиала Федерации сильнейших атлетов Украины и перетягивания каната.

Сын спортсмена решил пойти по стопам отца. 22-летний Михаил Мельников уже успел стать вице-чемпионом мира-2009 в весовой категории до 105 кг.

Сейчас он - президент Донецкого областного филиала Федерации сильнейших атлетов Украины и перетягивания каната. Организатор всеукраинских турниров по богатырскому многоборью.

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Василий Вирастюк, Альманах 2020, Николай Мельников.

Автор:

Телеграф
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