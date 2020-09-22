Тампа сравняла счет в финальной серии Кубка Стэнли (Видео)

Сегодня ночью (время киевское) в канадском Эдмонтоне на нейтральной арене "Роджерс Плэйс" состоялся второй поединок финальной серии плей-офф НХЛ между Тампа-Бэй Лайтнинг и Даллас Старз.

Итогом противостояния стала победа Тампы со счетом 3:2.

В первом периоде "хозяева" забили в ворота соперников три безответных шайбы. Голами отметились Брэйден Пойнт, Ондржей Палат и Кевин Шаттенкирк. В двух заключительных периодах "гости" сумели отквитать две шайбы усилиями Джо Павелски и Маттиаса Янмарка.

Видеообзор второго матча Тампа-Бэй - Даллас :

Таким образом, Молнии сделали счет в серии 1:1. Следующая игра состоится 24 сентября, начало в 03:00 по киевскому времени.

Отметим, в финалах конференций Даллас прошел Вегас, а Тампа справилась с Айлендерс. Кроме того, на своем пути в финал Старз разобрались с Колорадо и Калгари. Молнии, в свою очередь, оказались сильнее Бостона и Коламбуса.

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