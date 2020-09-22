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Тампа сравняла счет в финальной серии Кубка Стэнли (Видео)

Тампа сравняла счет в финальной серии Кубка Стэнли (Видео)
Обновлено 12:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Сегодня ночью (время киевское) в канадском Эдмонтоне на нейтральной арене "Роджерс Плэйс" состоялся второй поединок финальной серии плей-офф НХЛ между Тампа-Бэй Лайтнинг и Даллас Старз.

Итогом противостояния стала победа Тампы со счетом 3:2.

В первом периоде "хозяева" забили в ворота соперников три безответных шайбы. Голами отметились Брэйден Пойнт, Ондржей Палат и Кевин Шаттенкирк. В двух заключительных периодах "гости" сумели отквитать две шайбы усилиями Джо Павелски и Маттиаса Янмарка.  

Видеообзор второго матча Тампа-Бэй - Даллас :

Таким образом, Молнии сделали счет в серии 1:1. Следующая игра состоится 24 сентября, начало в 03:00 по киевскому времени.

Отметим, в финалах конференций Даллас прошел Вегас, а Тампа справилась с Айлендерс. Кроме того, на своем пути в финал Старз разобрались с Колорадо и Калгари. Молнии, в свою очередь, оказались сильнее Бостона и Коламбуса.

Ранее Телеграф сообщал, что у Беларуси могут отобрать чемпионат мира по хоккею по политическим мотивам.

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НХЛ, Хоккей, Кубок Стэнли, ХК Даллас Старз, ХК Тампа-Бэй Лайтнинг.

Автор:

Телеграф
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