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Прима и Пидгрушная выиграли спринт на чемпионате Украины по летнему биатлону

Прима и Пидгрушная выиграли спринт на чемпионате Украины по летнему биатлону
Обновлено 15:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: biathlon.com.ua
Сегодня, 22 сентября, в Чернигове стартовал Летний чемпионат Украины по биатлону.

Во вторник состоялись две гонки - мужской и женский спринт. Представители основной команды сборной Украины показали свои доминирующие позиции на Летнем чемпионате Украины. 

У мужчин победу отпраздновал местный спортсмен Артем Прима, который на двух огневых рубежах промазал лишь раз. Следом за ним расположился Богдан Цымбал, а третий результат сегодня показал Андрей Доценко.

У женщин самой быстрой оказалась опытная Елена Пидгрушная, которая также как и Прима допустила лишь один промах. Анастасия Меркушина показала "серебрянный" результат, а третей финишировала представительница Молдовы Алла Гиленко, которая принимала участие в турнире вне конкурса. Отметим, в итоге "бронза" чемпионата Украины досталась приехавшей четвертой Анне Кривонос, которую сегодня подвела стрельба "в стойке".

Подробные результаты мужской и женской гонки.

Ранее Телеграф сообщал, что украинскому чемпиону мира власти презентовали квартиру.

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Все по теме:

Летний биатлон, Елена Пидгрушная, Артем Прима.

Автор:

Телеграф
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