Блашко и Тищенко выиграли гонки преследования на Летнем чемпионате Украины по биатлону

В Чернигове состоялся второй соревновательный день на Летнем чемпионате Украины по биатлону.

В среду, 23 сентября, в рамках чемпионата Украины по летнему биатлону в Чернигове состоялись мужская и женская гонки преследования. Отметим, победители вчерашних спринтерских гонок Артем Прима и Елена Пидгрушная в персьюитах не участвовали. Кроме того, у женщин гонку пропускала Алла Гиленко, показавшая вчера третий результат.

В итоге победу в женской гонке отпраздновала Дарья Блашко, не допустив ни единого промаха на 4-х огневых рубежах. Второй финишировала Анастасия Меркушина с четырьмя промахами в пассиве, третий результат сегодня показала Анна Кривонос. С полным результатами женского персьюита на 10 км можно ознакомиться по ссылке.

У мужчин победу завоевал Артем Тищенко, допустивший два промаха на последнем огневом рубеже. "Серебро" досталось Богдану Цымбалу, а "бронза" - Руслану Ткаленко. Полные результаты мужского персьюита на 12,5 км доступны по ссылке.

Ранее Телеграф сообщал о всех результатах спринтерских гонок на Летнем чемпионате Украины в Чернигове.