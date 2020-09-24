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Кубок Стэнли: Тампа Бэй вышла вперед (Обзор матча)

Кубок Стэнли: Тампа Бэй вышла вперед (Обзор матча)
Обновлено 11:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
«Тампа» во второй раз обыграла «Даллас».

В Национальной хоккейной лиге продолжается финальная серия Кубка Стэнли. В матче №3 «Тампа Бэй Лайтнинг» победила «Даллас Старс» 5:2.

К 51-й минуте матча «Молнии» забросили пять шайб (Кучеров, Стэмкос, Хедман, Пойнт, Палат) и уверенно завершали поединок. «Звезды» ответили лишь двумя голами (Дикинсон, Хейсканен). 5:2 - победа «Тампы».

«Тампа» вышла вперед в серии 2:1. Матч №4 - 26 сентября (03:00 по киевскому времени).

Как сообщал Укринформ, во втором матче финальной серии Кубка Стэнли «Тампа Бэй Лайтнинг» обыграла «Даллас Старс» 3:2.

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Хоккей, Спорт, Кубок Стэнли.

Автор:

Телеграф
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