Кубок Стэнли: Тампа Бэй вышла вперед (Обзор матча)

В Национальной хоккейной лиге продолжается финальная серия Кубка Стэнли. В матче №3 «Тампа Бэй Лайтнинг» победила «Даллас Старс» 5:2.
К 51-й минуте матча «Молнии» забросили пять шайб (Кучеров, Стэмкос, Хедман, Пойнт, Палат) и уверенно завершали поединок. «Звезды» ответили лишь двумя голами (Дикинсон, Хейсканен). 5:2 - победа «Тампы».
«Тампа» вышла вперед в серии 2:1. Матч №4 - 26 сентября (03:00 по киевскому времени).
Как сообщал Укринформ, во втором матче финальной серии Кубка Стэнли «Тампа Бэй Лайтнинг» обыграла «Даллас Старс» 3:2.