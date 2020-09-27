UFC 253: на "Бойцовском острове" определился новый чемпион мира (Видео)

В Объединенных Арабских Эмиратах состоялся большой вечер профессионального ММА от UFC.

На арене "Флэш Форум", что находится на Бойцовском острове UFC, в со-главном событии встретились американец Доминик Рейес и поляк Ян Блахович. На кону боя стоял вакантный титул чемпиона мира в полутяжелом весе.

Уже во втором раунде поляк нокаутировал оппонента и добыл чемпионский пояс UFC. Эта победа стала для 37-летнего Блаховича 27-й в профессиональной карьере при 8 поражениях. 30-летний Рейес, в свою очередь, проиграл второй бой подряд при 12 победах.

Видео нокаута:

Видеообзор боя:

Видео боя:

Телеграф напоминает, что чемпионом мира в этом весе являлся американец Джон Джонс, однако из-за своих финансовых запросов он не сумел договориться с боссами UFC и решил приостановить карьеру. В своем последнем бою Джонс победил Рейеса.

Ранее в США состоялся боксерский бой за титул чемпиона мира по версии WBC между украинцем Сергеем Деревянченко и американцем Джермаллом Чарло.