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Десятки ударов до крови, а затем финиш удушением: Сайборг защитила титул Bellator (видео)

Десятки ударов до крови, а затем финиш удушением: Сайборг защитила титул Bellator (видео)
Обновлено 13:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер BellatorMMA
Ночью 16 октября (время киевское) в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся большой вечер ММА от промоушена Bellator.

В главном бою вечера Bellator 249 бразильянка Крис Сайборг защитила свой титул чемпионки в полулегком весе, победив австралийку Арлин Бленкоу удушением во втором раунде. Сайборг нанесла сопернице десятки ударов и повалила ту на канвас, где и исполнила удушающий прием.

Видео досрочной победы Сайборг:

Эта победа стала для Крис 23-й на профессиональном уровне при двух поражениях. Австралийка, в свою очередь, проиграла в восьмой раз при 13 победах. 

Телеграф напоминает, что Крис Сайборг была звездой в промоушене UFC и покинула его со скандалом из-за конфликта с руководством.

Ранее Телеграф сообщал, что боец ММА на турнире в Польше исполнил хитрющий нокаутирующий удар.

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MMA, Крис Сайборг, Смешанные единобортсва, Арлин Бленкоу.

Автор:

Телеграф
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