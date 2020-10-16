Десятки ударов до крови, а затем финиш удушением: Сайборг защитила титул Bellator (видео)

Ночью 16 октября (время киевское) в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся большой вечер ММА от промоушена Bellator.

В главном бою вечера Bellator 249 бразильянка Крис Сайборг защитила свой титул чемпионки в полулегком весе, победив австралийку Арлин Бленкоу удушением во втором раунде. Сайборг нанесла сопернице десятки ударов и повалила ту на канвас, где и исполнила удушающий прием.

Видео досрочной победы Сайборг:

The Cyborg finish pic.twitter.com/buoEfZcPyK — Ariel Helwani (@arielhelwani) October 16, 2020

Эта победа стала для Крис 23-й на профессиональном уровне при двух поражениях. Австралийка, в свою очередь, проиграла в восьмой раз при 13 победах.

Телеграф напоминает, что Крис Сайборг была звездой в промоушене UFC и покинула его со скандалом из-за конфликта с руководством.

Ранее Телеграф сообщал, что боец ММА на турнире в Польше исполнил хитрющий нокаутирующий удар.