Украинская дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на турнире Большого Шлема

Известная украинская дзюдоистка, двукратная чемпионка мира в весе до 48 кг Дарья Билодид успешно выступила в новой для себя весовой категории на турнире в Будапеште.

Украинка выиграла бронзовую награду на турнире серии IJF World Judo Tour - Большой шлем в весе до 52 кг. Дарья уступила в четвертьфинале соревнований, а затем сумела выиграть два боя и завоевать медаль. "Обидчица" Билодид румынка Андре Читу также завоевала "бронзу". Отметим, украинская "Анаконда" проиграла впервые с марта 2019 года, одержав на татами 20 побед подряд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Thanks all for support! Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7) 23 Окт 2020 в 10:27 PDT

Ранее Телеграф сообщал, что Билодид была замечена в компании футболиста Динамо. Пара сделала совместные снимки на премьере документального фильма про дзюдоистку под названием "Анаконда".