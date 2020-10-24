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Украинская дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на турнире Большого Шлема

Украинская дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на турнире Большого Шлема
Обновлено 09:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook UkraineJudoFederation

Известная украинская дзюдоистка, двукратная чемпионка мира в весе до 48 кг Дарья Билодид успешно выступила в новой для себя весовой категории на турнире в Будапеште.

Украинка выиграла бронзовую награду на турнире серии IJF World Judo Tour - Большой шлем в весе до 52 кг. Дарья уступила в четвертьфинале соревнований, а затем сумела выиграть два боя и завоевать медаль. "Обидчица" Билодид румынка Андре Читу также завоевала "бронзу". Отметим, украинская "Анаконда" проиграла впервые с марта 2019 года, одержав на татами 20 побед подряд.

 
 
 
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Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Ранее Телеграф сообщал, что Билодид была замечена в компании футболиста Динамо. Пара сделала совместные снимки на премьере документального фильма про дзюдоистку под названием "Анаконда".

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Дзюдо, Дарья Билодид.

Автор:

Телеграф
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