Холл - Силва: где и когда смотреть UFC Fight Night 181 в Украине

В субботу, 31 октября, в Лас-Вегасе состоится большой вечер профессионального ММА, главным событием которого станет возвращение в октагон легендарного Андерсона Сильвы. В главном бою шоу бразилец сразится с ямайцем Юрайей Холлом в рамках среднего веса.

Полный кард шоу UFC Fight Night 181:

Основной кард

Андерсон Силва - Юрайя Холл

Брайс Митчелл - Андре Фили

Кевин Холланд - Чарли Онтиверос

Грег Харди - Морис Грин

Бобби Грин - Тьяго Мойзес

Предварительный кард

Александр Эрнандес - Крис Грутцемахер

Адриан Янез - Виктор Родригес

Шон Стрикленд - Джек Маршман

Джейсон Витт - Коул Уильямс

Дастин Джейкоби - Джастин Ледет

Кортни Кейси - Присцила Кашуэйра

Майлз Джонс - Кевин Нэтивидэд

В прямом эфире в Украине бои основного карда покажет телеканал setanta sports, а в сети поединки в режиме-live также будут доступны на онлайн-сервисе megogo. Начало трансляции 1 ноября в 01:00 по киевскому времени.

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