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Холл - Силва: где и когда смотреть UFC Fight Night 181 в Украине

Холл - Силва: где и когда смотреть UFC Fight Night 181 в Украине
Обновлено 15:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм ufc

В субботу, 31 октября, в Лас-Вегасе состоится большой вечер профессионального ММА, главным событием которого станет возвращение в октагон легендарного Андерсона Сильвы. В главном бою шоу бразилец сразится с ямайцем Юрайей Холлом в рамках среднего веса.

Полный кард шоу UFC Fight Night 181:

Основной кард

  • Андерсон Силва - Юрайя Холл
  • Брайс Митчелл - Андре Фили
  • Кевин Холланд - Чарли Онтиверос
  • Грег Харди - Морис Грин
  • Бобби Грин - Тьяго Мойзес

Предварительный кард

  • Александр Эрнандес - Крис Грутцемахер
  • Адриан Янез - Виктор Родригес
  • Шон Стрикленд - Джек Маршман
  • Джейсон Витт - Коул Уильямс
  • Дастин Джейкоби - Джастин Ледет
  • Кортни Кейси - Присцила Кашуэйра
  • Майлз Джонс - Кевин Нэтивидэд

В прямом эфире в Украине бои основного карда покажет телеканал setanta sports, а в сети поединки в режиме-live также будут доступны на онлайн-сервисе megogo. Начало трансляции 1 ноября в 01:00 по киевскому времени.

Ранее Телеграф сообщал, что завершивший карьеру боец UFC Хабиб Нурмагомедов жестко прошел по президенту Франции.

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Андерсон Сильва, MMA, UFC, UFC Fight Night 181, Юрайя Холл.

Автор:

Телеграф
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