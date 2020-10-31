Холл - Силва: где и когда смотреть UFC Fight Night 181 в Украине

В субботу, 31 октября, в Лас-Вегасе состоится большой вечер профессионального ММА, главным событием которого станет возвращение в октагон легендарного Андерсона Сильвы. В главном бою шоу бразилец сразится с ямайцем Юрайей Холлом в рамках среднего веса.
Полный кард шоу UFC Fight Night 181:
Основной кард
Предварительный кард
В прямом эфире в Украине бои основного карда покажет телеканал setanta sports, а в сети поединки в режиме-live также будут доступны на онлайн-сервисе megogo. Начало трансляции 1 ноября в 01:00 по киевскому времени.
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