Познакомились в соцсетях: защитник "Динамо" раскрыл подробности романа с чемпионкой мира Билодид

Защитник Киевского футбольного клуба "Динамо" Денис Попов рассказал о том, как познакомился с украинской дзюдоисткой Дарьей Билодид.

Интервью футболиста размещено на Youtube-канале "Бомбардир".

По его словам, со спортсменкой они впервые увиделись на Олимпийской базе во время награждения, а познакомились позже в соцсетях.

"Мы впервые увиделись на Олимпийской базе, когда после чемпионата мира до 20 лет президент всех нас награждал. Там были не только футболисты, но и представители других видов спорта. Но познакомились мы уже в социальных сетях. Сейчас все через это", – рассказал Попов.

Футболист рассказал, что им трудно совмещать тренировочные графики.

"Да, нам трудновато совмещать наши тренировочные графики. Не тяжело, но трудно. Мы справляемся", - сказал Попов.

Также он рассказал, что не уделяет внимания тому, что пишут об их паре в соцсетях.

"Мы не читаем, не обращаем на это внимание, а спокойно, скромно встречаемся, без всякого афиширования", - отметил Попов.

Денис Попов является воспитанником Динамо. В 2019 году футболист вместе со сборной Украины U-20 выиграл чемпионат мира по футболу в этой возрастной группе.

20-летняя Дарья Билодид уже дважды выигрывала чемпионат мира по дзюдо (в 2018 и 2019 годах).

Кроме того, в 2019 году она стала лучшей спортсменкой Украины по версии Всеукраинской церемонии "Герои спортивного года".

Также на ее счету победа на чемпионате Европы (2017 год) и Европейских играх в Минске (2019 год). Дарья выступает в весовой категории до 48 кг.