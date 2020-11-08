Тейшейра задушил Сантоса в главном бою UFC Fight Night 181 (видео)

Утром 8 ноября (время киевское) в американском Лас-Вегасе (штат Невада) на арене UFC Apex прошел масштабный ММА-ивент UFC Fight Night 181.

В главном поединке шоу встретились бразильские бойцы-полутяжеловесы Гловер Тейшейра и Тиаго Сантос. Итогом схватки стала победа Гловера в третьем раунде удушающим приемом. Сантос попросту сдался после захвата от соперника. Эта победа стала для Тейшейры 32-й в профи при 7-и поражениях. Сантос проиграл в 8-й раз при 21-й победе.

Видео остановки в бою Гловер Тейшейра - Тиаго Сантос:

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