Девушка-боец жестоко избила соперницу во время своего дебюта (видео)

В ночь на 6 ноября (время киевское) в американском Анкасвилле (штат Коннектикут) прошел масштабный ММА-ивент с участием профессиональных бойцов Bellator 251.

В первом поединке предварительного карда в октагон вышли девушки бойцы Сумико Инаба и Джессика Руис. Итогом схватки стала победа американки Инабы по прозвищу "Леди Самурай" техническим нокаутом в первом раунде. Повалив соперницу на канвас, Сумико градом ударов локтями добила Джессику. Этот поединок стал дебютным для американки в профи.

Видео остановки боя Сумико Инаба и Джессика Руис:

second left in the st round!@LadySamurai125 made an impressive pro debut at #Bellator251 last night. Check out the highlights on our YouTube channel now.

https://t.co/1EXbjC85qD pic.twitter.com/ErjF73jl0i

— BellatorMMA (@BellatorMMA) November 6, 2020