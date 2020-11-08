Грузинский боец UFC вырубил соперника жесточайшим хай-киком в голову (видео)

Сегодня, 8 ноября (время киевское), в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой ММА-турнир UFC Fight Night 182.

В основном карде выступил известный грузинский кикбоксер, а ныне боец ММА Гига Чикадзе. Противостоял ему неопытный американец Джеймс Краузе-Симмонс. В итоге уже в первом раунде грузинский "Ниндзя" хай-киком попал сопернику в голову, а затем несколькими добивающими ударами нокаутировал его. Эта победа стала для Чикадзе 12-й в профи при двух поражениях.

Видео нокаута в бою Гига Чикадзе - Джеймс Краузе-Симмонс:

Телеграф напоминает, что в главном поединке UFC Fight Night 182 встретились бразильцы Гловер Тейшейра и Тиаго Сантос, а победа сабмишном досталась Тейшейре.