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Боец ММА забил соперника у сетки (видео)

Боец ММА забил соперника у сетки (видео)
Обновлено 13:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер ufcnews

В Лас-Вегасе состоялся большой вечер профессионального ММА UFC Fight Night 182. В главном бою шоу бразилец Рафаэль Дос Аньос победил американца Пола Фелдера раздельным решением судей.

В первом поединке основного карда в промежуточном весе встретились американцы Шон Стриклэнд и Брендан Аллен. Стриклэнд владел преимуществом и во втором раунде реализовал его. Шон серией ударов потряс соперника, а затем добил его у сетки. Рефери вмешался и зафиксировал технический нокаут.

Видео нокаута в бою Шон Стриклэнд - Брендан Аллен: 

Эта победа стала 22-й для Стриклэнда при трех поражениях. Аллен, в свою очередь, проиграл в 4-й раз при 15 победах.

Телеграф напоминает, что на этом же шоу Кэос Уильямс добыл феноменальную победу нокаутом в первом раунде.

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Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, UFC.

Автор:

Телеграф
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