Боец ММА забил соперника у сетки (видео)

В Лас-Вегасе состоялся большой вечер профессионального ММА UFC Fight Night 182. В главном бою шоу бразилец Рафаэль Дос Аньос победил американца Пола Фелдера раздельным решением судей.

В первом поединке основного карда в промежуточном весе встретились американцы Шон Стриклэнд и Брендан Аллен. Стриклэнд владел преимуществом и во втором раунде реализовал его. Шон серией ударов потряс соперника, а затем добил его у сетки. Рефери вмешался и зафиксировал технический нокаут.

Видео нокаута в бою Шон Стриклэнд - Брендан Аллен:

Эта победа стала 22-й для Стриклэнда при трех поражениях. Аллен, в свою очередь, проиграл в 4-й раз при 15 победах.

Телеграф напоминает, что на этом же шоу Кэос Уильямс добыл феноменальную победу нокаутом в первом раунде.