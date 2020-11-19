Кулачный боец помещен в кому после победы

В прошлый уик-энд состоялся бойцовский вечер промоушена Bare Knuckle FC, который специализируется на кулачных боях в США.

В одном из поединков карда выступили полутяжеловесы Франческо

Риччи и Ноа Каттер. Во время схватки Франческо получил болезненный удар в горло, однако сумел продолжить бой и даже победил. После поединка Ричи отправился в больницу, где ему провели операцию и в итоге поместили в медикаментозную кому. Об этом сообщает mmafighting.

Соперник Франческо, узнав о состоянии Риччи, пожелал ему скорейшего выздоровления. Каттер отметил, что бойцы выходят на ринг, чтобы наносить друг другу вред, однако он не хотел нанести своему оппоненту такую травму.

Франческо Риччи (справа) и Ноа Каттер после боя

Ранее Телеграф сообщал, что в кулачных боях была зафиксирована самая быстрая победа в истории.