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Кулачный боец помещен в кому после победы

Кулачный боец помещен в кому после победы
Обновлено 16:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм francesco27311

В прошлый уик-энд состоялся бойцовский вечер промоушена Bare Knuckle FC, который специализируется на кулачных боях в США. 

В одном из поединков карда выступили полутяжеловесы Франческо
 Риччи и Ноа Каттер. Во время схватки Франческо получил болезненный удар в горло, однако сумел продолжить бой и даже победил. После поединка Ричи отправился в больницу, где ему провели операцию и в итоге поместили в медикаментозную кому. Об этом сообщает mmafighting.

Соперник Франческо, узнав о состоянии Риччи, пожелал ему скорейшего выздоровления. Каттер отметил, что бойцы выходят на ринг, чтобы наносить друг другу вред, однако он не хотел нанести своему оппоненту такую травму.

Франческо Риччи (справа) и Ноа Каттер после боя

Ранее Телеграф сообщал, что в кулачных боях была зафиксирована самая быстрая победа в истории.

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Все по теме:

Кулачные бои, Bare Knuckle FC, Франческо Риччи.

Автор:

Телеграф
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