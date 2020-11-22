Боец UFC градом ударов нокаутировал соперника (видео)

В ночь на 22 ноября (время киевское) в американском Лас-Вегасе (штат Невада) состоялся большой вечер профессионального ММА от промоушена UFC.

В первом поединке предварительного карда UFC 255 Саша Палатников, представляющий Гонконг, добыл впечатляющую победу над американцем Луисом Коси. В третьем раунде изрядно уставший представитель США попытался пройти в ноги сопернику, однако нарвался на умелую защиту от тейкдауна и оказался в невыгодном положении. В итоге Палатников начал засыпать соперника градом ударов и рефери ничего не оставалось делать, как остановить схватку.

Видео нокаута в бою Саша Палатников - Луис Коси:

Отметим, в главном поединке шоу Дейвисон Фигейредо досрочно остановил Алекса Переса и защитил титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

Ранее "Телеграф" рассказывал об убийственном нокауте на турнире Bellator 253.