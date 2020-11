Боец ММА убийственным ударом нокаутировал соперника (видео)

На турнире по смешанным единоборствам Bellator 253, который прошел в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялось не мало примечательных поединков.

В предварительном карде шоу встретились новозеландский полулегковес Джей Джей Уилсон и американский боец Серджо де Бари. Уилсон не стал затягивать поединок и уже на 20-й секунде добыл эффектную победу техническим нокаутом. Этот успех стал для Джей Джея 7-м на профессиональном уровне, де Бари, в свою очередь, проиграл во второй раз при пяти триумфах.

Видео нокаута в бою Джей Джей Уилсон - Серджо де Бари:

Jay Jay Wilson (@TheMaoriKid1) wasted no time to pick up his seventh career win #Bellator253 | Full results: https://t.co/Vmdw5XUZlU pic.twitter.com/5Vto9i9grE

— MMA Junkie (@MMAjunkie) November 19, 2020