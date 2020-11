Победа за 30 секунд: боец ММА брутально избил соперника (видео)

В ночь на 20-е ноября (время киевское) в американском Анкасвилле состоялся большой вечер профессионального ММА Bellator 253, в главном событии которого прошел полуфинальный поединок Гран-при промоушена в полутяжелом весе.

В андекарде шоу в первом поединке предварительного карда встретились американские полутяжеловесы Салливан Коли и Джейсон Маркланд. Дебютант в профи Коли просто снес соперника за полминуты. Сначала Салливан повалил оппонента на канвас, а затем десятками ударов заставил рефери спасать Маркланда, который в итоге проиграл свой второй поединок на профессиональном уровне.

Видео нокаута в бою Салливан Коли - Джейсон Маркланд:

Sullivan Cauley starts off tonight's Monster Energy Prelims with a very literal bang!

Tune in for the rest of this undercard via our YouTube channel NOW!

https://t.co/WfX4XuIkAT pic.twitter.com/V5mLknmfHj

— BellatorMMA (@BellatorMMA) November 19, 2020