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Непобедимый боец исполнил невероятный удушающий прием в главном бою Bellator 253 (видео)

Непобедимый боец исполнил невероятный удушающий прием в главном бою Bellator 253 (видео)
11:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм bellatormma

В Анкасвилле (штат Коннектику, США) состоялся масштабный вечер ММА с участием профессиональных бойцов Bellator 253.

Как кувалдой: боец ММА нокаутировал соперника жесточайшим размашистым ударом (видео)

В главном поединке шоу прошел полуфинальный бой Гран-при Bellator в полулегком весе между американцами Эй Джеем Макки и Дэррионом Колдуэллом. Итогом схватки стала победа Макки удушающий приемом Neck crank (ущемление шеи) на второй минуте первого раунда. При этом Эй Джей "задушил" оппонента лежа на спине.

Видео удушающего приема в бою Эй Джей Макки - Дэррион Колдуэлл:

Эта победа стала 17-й для непобедимого "Наемника", а "Волк", в свою очередь, проиграл в четвертый раз при 15 победах.

Ранее Телеграф рассказывал о вопиющем случае в Бразилии, где рефери не остановил поединок после глубокого нокаута одного из бойцов.

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Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Эй Джей Макки, Дэррион Колдуэлл.

Автор:

Телеграф
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