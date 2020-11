Непобедимый боец исполнил невероятный удушающий прием в главном бою Bellator 253 (видео)

В Анкасвилле (штат Коннектику, США) состоялся масштабный вечер ММА с участием профессиональных бойцов Bellator 253.

В главном поединке шоу прошел полуфинальный бой Гран-при Bellator в полулегком весе между американцами Эй Джеем Макки и Дэррионом Колдуэллом. Итогом схватки стала победа Макки удушающий приемом Neck crank (ущемление шеи) на второй минуте первого раунда. При этом Эй Джей "задушил" оппонента лежа на спине.

Видео удушающего приема в бою Эй Джей Макки - Дэррион Колдуэлл:

This submission from the bottom by @ajmckee101 is unbelievable

(via @BellatorMMA) pic.twitter.com/rrRIfUouG9

— ESPN MMA (@espnmma) November 20, 2020