Леся Никитюк показала условия подготовки украинских олимпийцев: кадры заставляют задуматься

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк посетила единственный в Украине санно-бобслейный трек в городе Кременец (Тернопольская область).

До места назначения Леся прибыла на своей "Ле Маршрутке", чтобы показать своим подписчикам, где можно необычно и активно провести отдых в Украине. Никитюк сравнила трассу с гладиаторской ареной и ее сразу же бросили в "бой". Для начала Лесе провели инструктаж на трассе для новичков в виде прямой и длиной всего 20 метров. Оказалось все просто - нужно делать "как пингвины" и Лесю отправили в первый "полет", который, к слову, оказался успешным.

Затем на телеведущую ждало уже более серьезное испытание в виде километрового трека с 10 поворотами и тремя прямыми. Героиню усадили на санки и рассказали, как правильно проходить повороты. С теорией у Никитюк не сложилось, а вот после первого пройденного виража ее уже было не остановить и звезда преодолела всю дистанцию, получив невероятную дозу адреналина.

"Это просто "вау", просто респект", - не сдерживала эмоций Никитюк после дебютного заезда.

После Никитюк объяснили, что санный спорт в Украине находится в глубоком упадке и единственный трек в Кременце может прийти в негодность уже в ближайшее время. Странно, но за решением проблемы Леся обратилась не к властям, а к туристам, чтобы те почаще приезжали сюда.

Звезда была ошарашена, в каких условиях готовятся наши спортсмены и даже не поверила, что рядом с ней находятся двое участников Юношеских олимпийских игр, ведь в таких условиях натренировать спортсмена-олимпийца выглядит как чудо.

Удивительно, как в такой разрухе вырастают чемпионы:

Ранее Никитюк ошарашила публику, придя на "Танцы со звездами" в образе Влада Ямы.