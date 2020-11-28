Боец ММА вырубил соперника встречным хуком в чемпионском бою (видео)

В польском Лодзе состоялся большой ММА-ивент от промоушена АСА. В главном поединке вечера профессионального ММА АСА 114 поляк Даниэль Омельянчук дрался с американцем Тони Джонсоном за вакантный чемпионский пояс в тяжелом весе.

Поединок завершился досрочно победой нокаутом от американца. Уже в первом раунде Джонсон поймал соперника встречным ударом с левой и уронил оппонента на канвас, после чего серий ударов добил поляка. Рефери оперативно вмешался в поединок и зафиксировал нокаут. В итоге Тони стал новым чемпионом АСА в тяжелом весе.

Видео нокаута в бою Даниэль Омельянчук - Тони Джонсон:

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Ранее "Телеграф" рассказывал о жутком нокауте в UFC, где боец засыпал соперника градом ударов.