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Боец ММА вырубил соперника встречным хуком в чемпионском бою (видео)

Боец ММА вырубил соперника встречным хуком в чемпионском бою (видео)
Обновлено 12:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм aca_mma

В польском Лодзе состоялся большой ММА-ивент от промоушена АСА. В главном поединке вечера профессионального ММА АСА 114 поляк Даниэль Омельянчук дрался с американцем Тони Джонсоном за вакантный чемпионский пояс в тяжелом весе.

Поединок завершился досрочно победой нокаутом от американца. Уже в первом раунде Джонсон поймал соперника встречным ударом с левой и уронил оппонента на канвас, после чего серий ударов добил поляка. Рефери оперативно вмешался в поединок и зафиксировал нокаут. В итоге Тони стал новым чемпионом АСА в тяжелом весе.

Видео нокаута в бою Даниэль Омельянчук - Тони Джонсон:

 
 
 
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Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

Ранее "Телеграф" рассказывал о жутком нокауте в UFC, где боец засыпал соперника градом ударов.

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Все по теме:

Нокаут, MMA, Даниэль Омельянчук, Тони Джонсон.

Автор:

Телеграф
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