Украинский клуб победил со счетом 28:1 в Лиге чемпионов (видео)

В воскресенье, 28 ноября, украинский мини-футбольный клуб "Продэксим"принимал североирландскую команду "Росарио". Игра 1/32 финала футзальной Лиги Чемпионов 2020/21 проходила в Одессе и завершилась с невероятным счетом 28:1 в пользу украинского коллектива.

За хозяев забили все универсальные игроки, а автором семи голов стал Петр Шотурма. Гол престижа у гостей оформил Баггли. Пресс-служба "Продэксима" весьма спокойно отреагировала на невероятную победу, поблагодарив болельщиков за поддержку и отметив, что команда шагает дальше в Лиге чемпионов.

Видеообзор матча Продэксим - Росарио:

Примечательно, что пресс-служба Продэксима проводила розыгрыш клубной атрибутики перед игрой. Для выигрыша в акции болельщикам предлагали угадать счет этого поединка...

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Эта победа вывела украинский клуб в 1/16 финала Лиги чемпионов. Матчи этой стадии турнира пройдут в середине января.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как футболист исполнил сальто перед ударом с пенальти.