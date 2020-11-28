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Украинский клуб победил со счетом 28:1 в Лиге чемпионов (видео)

Украинский клуб победил со счетом 28:1 в Лиге чемпионов (видео)
Обновлено 18:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

В воскресенье, 28 ноября, украинский мини-футбольный клуб "Продэксим"принимал североирландскую команду "Росарио". Игра 1/32 финала футзальной Лиги Чемпионов 2020/21 проходила в Одессе и завершилась с невероятным счетом 28:1 в пользу украинского коллектива.

За хозяев забили все универсальные игроки, а автором семи голов стал Петр Шотурма. Гол престижа у гостей оформил Баггли. Пресс-служба "Продэксима" весьма спокойно отреагировала на невероятную победу, поблагодарив болельщиков за поддержку и отметив, что команда шагает дальше в Лиге чемпионов.

Видеообзор матча Продэксим - Росарио: 

Примечательно, что пресс-служба Продэксима проводила розыгрыш клубной атрибутики перед игрой. Для выигрыша в акции болельщикам предлагали угадать счет этого поединка...

 
 
 
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Публикация от МФК Продэксим (@mfcprodexim)

 

Эта победа вывела украинский клуб в 1/16 финала Лиги чемпионов. Матчи этой стадии турнира пройдут в середине января. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, как футболист исполнил сальто перед ударом с пенальти.

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Все по теме:

Футзал, МФК Продэксим, Футзальная Лига чемпионов.

Автор:

Телеграф
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