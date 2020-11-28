Футболист-пижон едва не забил самый красивый пенальти в истории (видео)

В профессиональном футболе такое действие как пенальти редко кого может удивить. Игроки пытаются пробить как можно точнее или сильнее. Но футболист Норик Авдалян удивил даже комментатора во время матча Национальной студенческой футбольной лиги России.

При счете 4:0 в пользу свой команды Авдалян подошел к "точке", чтобы исполнить 11-метровый удар. Норик при исполнении пенальти сделал сальто и мяч после такого необычного удара полетел прямо в перекладину. К сожалению, футбольный шедевр не состоялся и круглый после отскока от каркаса улетел в поле.

Видео удивительного пенальти:

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Ранее "Телеграф" рассказывал об невероятном случае в США, где полевой футболист стал в ворота и вырвал победу для своей команды в серии пенальти.